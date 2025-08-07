2025年8月、戦後80年という節目の年を迎えるにあたり、日本テレビ系では、8月11日週に3つの特別番組をお届けします。8月11日（月・祝）よる7時〜9時54分放送「昭和平成令和 日本人を支えた80年80曲」、8月15日（金）よる7時〜8時54分放送「真相報道バンキシャ！特別編 “終末時計”を早める世界のトップたち」、8月15日（金）よる9時〜10時54分放送「金曜ロードショー『火垂るの墓』」それぞれの番組が、異なる切り口で「戦後80年