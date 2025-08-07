»°½Å¸©ÇÀ¶È¶¦ºÑÁÈ¹ç¤Ç40Âå¤ÎÃËÀ­¿¦°÷¤¬¡¢½»Âð¤ÇÍîÍë»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤¦¤½¤Î½ñÎà¤òºîÀ®¤·¤Æ¡¢·úÊª¶¦ºÑ¶â¤ª¤è¤½255Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¦ºÑÁÈ¹ç¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »°½Å¸©ÇÀ¶È¶¦ºÑÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢40Âå¤Î²ÝÄ¹µé¤ÎÃËÀ­¿¦°÷¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·¤«¤éµîÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï½»Âð¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢½»Âð¤ÇÍîÍë»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë·úÊª¶¦ºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë²Í¶õ¼è°ú¤ò2·ï¹Ô¤¤¡¢¤¦¤½¤Î½ñÎà¤òºîÀ®¤·¤Æ¡¢·úÊª¶¦ºÑ¶â·×Ìó255Ëü±ß