前線停滞 九州地方も大雨のおそれ 九州北部地方では８日（金）朝にかけて、九州南部では８日（金）昼前にかけて、非常に激しい雨や激しい雨が降り大雨となるおそれがあります。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。９日（土）以降も前線の影響で、引き続き、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫の危険度が高まりやすい状態が続く見込みです。 ７日（木）から１０日（日）の、を、画像で掲載しています