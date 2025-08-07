4月、埼玉県越谷市のスーパーの店頭に並んだコメコメ卸大手の木徳神糧が7日発表した2025年6月中間連結決算は、純利益が前年同期比約4.5倍の37億円だった。コメ不足で集荷競争が過熱して価格が高騰する中、調達ルートの拡大を通じて安定供給に努めたことや、小売業者の値引き販売が減り、仕入れ価格の転嫁を実施できたことが理由だとしている。コメ卸を巡っては、小泉進次郎農相が6月に業界の好業績に疑問を呈した経緯がある。