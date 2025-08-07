Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤¬°ì»þ±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ê¡¢º®»¨¤¹¤ëJR¿·Âçºå±Ø¤Î²þ»¥¸ýÁ°¡á7Æü¸á¸å6»þ28Ê¬7Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ»°Åç¡½¿·ÉÙ»Î´Ö¤Î±èÀþ¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢JRÅì³¤¤Ï¾å²¼Àþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¸å¤ËºÆ³«¤·¤¿¡£ÀÅ²¬¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Ð¸µ¤ÏÆ±¸©ÉÙ»Î»ÔÀ¾Á¥ÄÅ¤Î»ñºàÃÖ¤­¾ì¤È¤ß¤é¤ì¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¡Ö·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£