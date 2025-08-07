ニッポン放送は7日、国内外で活躍中のNumber_iがパーソナリティーを務めるニッポン放送「Number_iのオールナイトニッポン」を14日深夜1時から生放送すると発表した。オールナイトニッポン初登場となる。平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるグループ、Number_iは、24年元日のデビューからわずか1年で全国ツアーを成功させ、海外の音楽フェスにも出演するなど音楽界で快進撃を続けている。9月22日に2nd Full Album「No.2」