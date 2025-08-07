児童文学『ピーター・パンとウェンディ』をホラー映画として実写化した『Peter Pan's Neverland Nightmare（原題）』が、『ネバーランド・ナイトメア』の邦題で11月7日に公開されることが決定。あわせてティザービジュアルと特報映像が公開された。 参考：『子鹿のゾンビ』予告編＆場面写真公開“ゾンビになったバンビ”が人間たちを追い詰める 原作は、ディズニーの長編アニメӦ