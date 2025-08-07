2023年2月にパナソニックが、2年後の25年2月にソニーがBlu-rayディスク（BD）メディアの生産を終了した。2018年から25年6月までの7年半にわたるBDメディア市場の推移に加え、直近3年の上位メーカーのシェア遷移を、家電量販店・ネットショップの実売データを集計する「BCNランキング」を使い、振り返る。なお、この記事内における販売枚数とは、パッケージされているメディアの枚数と販売数量を掛けて算出した数値としている。