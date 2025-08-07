◇パ・リーグ日本ハム0ー2西武（2025年8月7日エスコンF）日本ハムは西武に0−2で敗れ、連勝は4で止まった。先発の達孝太投手（21）は7回途中5安打無失点と試合をつくったものの、打線が2安打と沈黙した。新庄剛志監督（53）は2回に右手付近に死球を受けて負傷交代した松本剛外野手（31）の状態に言及した。新庄監督は開口一番、「松本君セーフ」と報告。西武・今井の152キロ直球が右手付近への死球となり、負傷交代した