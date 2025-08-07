東京証券取引所が７日に発表した７月第５週（７月２８～８月１日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が１８９２億５７０万円と１８週ぶりに売り越しとなった。前週は６０２３億９５０４万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は１５４７億円の売り越し。現物・先物の合計では３４３９億円と１６週ぶりの売り越し。前週は１兆２５６６億円の買い越し