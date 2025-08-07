７日の日経平均株価は前日比２６４円高の４万１０５９円と３日続伸。朝方は値を下げてスタートしたが、売り一巡後は切り返し一時３７０円高まで買われる場面があった。注目されたのは、東京エレクトロンやディスコといった半導体関連株やトヨタ自動車やホンダなど自動車株が軟調だった一方、銀行や保険、陸運、倉庫など内需株が中心となり相場を牽引したことだ。 なかでもＴＯＰＩＸは７月２４日高値（２９７７．５５