【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】泣きました。泣かされました…。10月から放送開始のドラマ「すべての恋が終わるとしても」（日曜後10・00）の脚本を読んだ時の私です。「映像になったら、どれだけ泣くんだろう」。読み終えて最初に感じたのはそんなことでした。葵わかな、神尾楓珠のW主演＆初共演でお届けするこのドラマ。公開となったティザービジュアルでは互いの顔に絵の具を塗り合う仲睦まじい2人の姿が。でも