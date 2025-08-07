ニッポン放送は7日、3人組男性グループ「Number_i」が14日深夜放送の「Number_iのオールナイトニッポン」のパーソナリティを担当することを発表した。3人は「とてもワクワクしています！」と意気込みを語った。2024年元日のデビューからわずか1年で全国ツアーを成功させ、海外の音楽フェスにも出演するなど音楽界で快進撃を続けている平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太。オールナイトニッポンは初登場となる。番組では11日に先行