パナソニックHDが開催したイベントでダンスを披露する子どもたち＝7日午後、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博に出展するパナソニックホールディングスは7日、会場内のEXPOホール「シャインハット」で子どもたちがダンスを披露するイベント「UnlockFestival（アンロック・フェスティバル）」を開催した。「パナ」にちなみ8月7日に実施した。全国ダンスコンテストで入賞した小学生や中高生の9グループが、音楽に合わせて軽快