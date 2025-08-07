【モデルプレス＝2025/08/07】Number_i（ナンバーアイ）が、8月14日放送のニッポン放送の深夜ラジオ番組「オールナイトニッポン」にて、パーソナリティを担当することが決定。25時より生放送で「Number_iのオールナイトニッポン」を届ける。【写真】平野紫耀、赤髪で印象ガラリ◆Number_i「ANN」初登場2024年元日のデビューからわずか1年で全国ツアーを成功させ、海外の音楽フェスにも出演するなど音楽界で快進撃を続けている、平