Ê¡´Ö¹áÆàÀ¶Îï¾­´ý¤ÎÂè7´üÀ¶ÎïÀï5ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè3¶É¤Ï7Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©È¢º¬Ä®¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢¸å¼ê¤ÎÊ¡´Ö¹áÆàÀ¶Îï¡Ê33¡Ë¤¬92¼ê¤ÇÄ©Àï¼Ô¤ÎÅÏÉô°¦½÷Î®»ÍÃÊ¡Ê32¡Ë¤òÇË¤ê¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ3¾¡0ÇÔ¤ÇËÉ±Ò¡¢4Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£À¶Îï³ÍÆÀ¤ÏÄÌ»»6´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¡´ÖÀ¶Îï¤Ï¤³¤ì¤Ç½÷²¦¡¢½÷Î®²¦ºÂ¡¢½÷Î®Ì¾¿Í¡¢½÷Î®²¦°Ì¡¢ÁÒÉßÆ£²Ö¤È¹ç¤ï¤»½÷Î®Ï»´§¤ò°Ý»ý¡£¼«¿È¤Î»ý¤ÄÄÌ»»¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀµ­Ï¿¤ò65´ü¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£ÅÏÉô½÷Î®»ÍÃÊ¤ÎÃ¥¼è¤Ï¡¢¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£