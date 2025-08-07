ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î7Æü¤ÎÆü·Ð225¥ß¥Ë´ü¶á¡Ê2025Ç¯8·î¸Â¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¡ÊÎ©²ñÆâ¡¦J-NET¤Î¹ç»»¡Ë¤Ç¡¢¼è°ú¹â¥È¥Ã¥×¤Ï£Á£Â£Î¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤Î1Ëü6953Ëç¤À¤Ã¤¿¡£ ¢þ2025Ç¯8·î¸Â¡ÊÆÃÊÌÀ¶»»Æü¡§8·î15Æü¡Ë ¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ) ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô 16953( 13903) ¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô 12055( 11805) ¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô7310(3810)