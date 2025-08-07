［戦後８０年］戦争と演劇と＜５＞９２歳となった今も年間１００ステージをこなす劇団俳優座の岩崎加根子。戦時中の日本をその目で見てきた当事者として演劇にかける思いを聞いた。（小間井藍子）「戦争とは…」と題したシリーズを１９９５年から続けている岩崎。きっかけは中国残留孤児をテーマとした作品で全国を巡演した時のことだった。「そんなことがあったなんて知らなかった」という声を何人もの観客からかけられた。「