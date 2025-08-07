µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¤¹¤­²È¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥Á¥­¥ó¥½¡¼¥¹¥«¥ì¡¼¡×¤ò2025Ç¯8·î5Æü9»þ¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤Û¤°¤ì¤ë¤Û¤É¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Á¥­¥ó¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¥«¥ì¡¼¤Ë¹üÉÕ¤­¤ÎÂç¤­¤Ê¡Ö¤Û¤í¤Û¤í¥Á¥­¥ó¡×¤ò¤Î¤»¡¢¥Ð¥¿¡¼¥Á¥­¥ó¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤¿1ÉÊ¡£¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤Û¤°¤ì¤ë¤Û¤É¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Á¥­¥ó¤È¥Ð¥¿¡¼¤Î¥³¥¯¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤êË­¤«¤Ê¥½¡¼¥¹¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡¢¥ß¥Ë790±ß¡¢ÊÂÀ¹890±ß¡¢ÂçÀ¹1030±ß¡¢¥á¥¬1290±ß¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤Û¤¦