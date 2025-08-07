¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¤Ï¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖSiri¤Î¿·µ¡Ç½¡×¤Î³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ ¢¬¥¢¥Ã¥×¥ë¤è¤ê¡£ ¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏºòÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖWWDC 2024¡×¤Ë¤Æ¡¢AIµ¡Ç½¤Î¡ÖApple Intelligence¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿Siri¤Î¿·µ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÊ¸Ì®¤Î¤è¤ê¿¼¤¤Íý²ò¡¢²èÌÌ¾å¤Î¾õ¶·Ç§¼±¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥×¥ê¤´¤È¤Î¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊÁàºî¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥á¡¼¥ë