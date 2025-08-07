アサヒビールとスマドリ社は、20〜30代のお酒を飲まない若年層をターゲットにした、体験型ポップアップバー「#SUMADORI Me」を、グラングリーン大阪うめきた公園PLAT UMEKITAにて8月8日から20日までの期間限定で開催する。お酒が飲める人も、飲めない人も、体質や気分に合わせて飲み物を自由に選ぶ飲み方「スマートドリンク（スマドリ）」の体験を通して、自分の好みを知ってもらい、スマドリをライフスタイル化させる。「ノンアル