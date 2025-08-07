７月１日の読売演劇大賞の中間選考会の時は、いたって元気だった。映画監督・小津安二郎がモデルの役を演じた中井貴一について「軽快で良かった」と評しつつ、小津映画の常連だった中村伸郎に聞いた話として「（小津は）中村さんに『もっと下手にやってくれ』と言っていた」というエピソードから、小津映画のせりふが棒読みに聞こえた理由まで、随談のように語ってくれた。矢野さんの言葉は軽やかな語り口とは対照的に、一言一言