¥»¥Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯Ãå¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÏ©Àþ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¡×¤ò8·î7Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÊÒÆ»ºÇÄã±¿ÄÂ¤Ï300±ß¡£¤¤¤º¤ì¤âÇ³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡¢½ôÀÇÊÌ¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î1Æü¤«¤é6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£ÈÎÇäÀÊ¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¥»¥Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¤Ï¡¢2008Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ë½¢¹Ò¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤È¥Þ¥Ë¥é¡¢¥»¥Ö¡¢¥¯¥é¡¼¥¯¤ò·ë¤ÖÏ©Àþ¤ò¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹A320·¿µ¡¤ä¥¨¥¢¥Ð¥¹A330·¿µ¡¤Ç±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£