¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤Ï7Æü¡¢½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÏÁ°²ó¤Î7°Ì¤«¤é8°Ì¤Ë°ì¤Ä²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬ÊÆ¹ñ¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ1°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢3°Ì¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢4°Ì¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë