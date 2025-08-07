楽天グループのAIツール「Rakuten AI」が、Android版「Rakuten Link」に対応した。順次、利用できるようになる。 発表時のデモ Android版の「Rakuten Link」向けRakuten AIは、本日8月7日から順次提供が始まる。8月12日を目途に、すべてのユーザーへの提供が完了する見込み。iOS版のRakuten Linkには先行して搭載されており、今後はAndroid・iOSの全ユーザーがRakuten AIを利用で