¤­¤ç¤¦»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô¤Ç²ÆµÙ¤ßÃæ¤Î¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÂÎ¸³²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û"¥³¥Ã¥×¥Û¥ó" ¤Ë "¥«¥ë¥Æ" ¡ª ¾®³ØÀ¸¤¬¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤äÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ¤òÂÎ¸³¡ª¡Ê»³·Á¡Ë ÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤äÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£ ¸©Î©»º¶Èµ»½ÑÃ»´üÂç³Ø¹»¾±Æâ¹»¤¬³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä»Å»ö¤ò³Ø¤ÖÂÎ¸³²ñ¤Ç¤¹¡£ ¤­¤ç¤¦¤Ï¾±ÆâÃÏ°è¤Î¾®³Ø£´Ç¯À¸¤«¤é£¶Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤ª