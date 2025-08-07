´Ú¹ñ¤ÎÆÃÊÌ¸¡»¡¤ÏÕú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë2²óÌÜ¤Î¹´Â«Îá¾õ¤Î¼¹¹Ô¤òÃæÃÇ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Õú»á¤ÎºÊ¡¦¶â·ú´õ»á¤ÎÉÔÀµµ¿ÏÇ¤òÁÜºº¤¹¤ëÆÃÊÌ¸¡»¡¤Ï7ÆüÄ«¡¢¹´ÃÖ½ê¤Ë¤¤¤ëÕú»á¤ò¼è¤êÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á1»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¹´Â«¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬Õú»á¤ÎÄñ¹³¤ò¼õ¤±ÃæÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Õú»á¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡¤Î´Ø·¸¼Ô10¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¬°Ø»Ò¤ËºÂ¤ëÕú»á¤ò°Ï¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ø»Ò¤´¤ÈÏ¢¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Õú»á¤Ï°Ø»Ò¤«¤éÍî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¸¡»¡¤Ï¡ÖÕú