チャンネル登録者数が国内14位の1410万人を誇る魚専門の料理系人気YouTuber、きまぐれクック（34）が7日、東京・東武百貨店池袋本店で期間限定開催する、調味料や調理器などをプロデュースするオンラインショップ「かねこ道具店」のポップアップPRイベントに出席した。地元の愛知県知多半島を拠点に活動し、調理師だった両親の影響から自然と身についていた魚さばきなどの動画が人気のクリエーター。「家庭でも簡単に料理できる