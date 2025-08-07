トランプ関税による自動車大手7社の影響額トランプ米政権の自動車関税により、トヨタ自動車やホンダなど大手7社の2026年3月期の連結営業利益が最大で約2兆6700億円消失する見通しとなったことが7日分かった。各社が同日までに25年4〜6月期決算を公表し、関税影響額を明らかにした。7社が25年3月期に計上した営業利益の3割超に当たる規模で、コスト削減や輸出先変更といった対策を急ぐ方針だ。日米両政府は日本車に対する関税を