自民党両院議員総会で想定される論点自民党は8日、党大会に次ぐ重要な意思決定機関である両院議員総会を党本部で開く。石破茂首相（党総裁）は続投方針を堅持しており、今後の党運営方針を説明する考えだ。一方、早期退陣を求める批判勢力の間で反発が広がり、総裁選の前倒しに向けた動きが加速する可能性もある。企業・団体献金の規制強化を巡る首相指示や、日米間の見解相違が明らかになった米関税交渉合意に対する追及も予想