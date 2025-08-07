Âçºå»Ô¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤é¤Î¥Þ¥Ê¡¼·¼È¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ï©¾å¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¼ÖÎØ¤Î¤Ê¤¤¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¡£Ï©¾å¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤â¿·ÉÊ¤òÇã¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¸Å¤¤¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òÃÖ¤­µî¤ê¤Ë¤¹¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âçºå´Ñ¸÷¶É¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡Ê²óÅú¿ô£³£´¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£¸³ä°Ê¾å¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤¬¡ÖÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¶áÎÙ¤Î°û¿©Å¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ë¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤³¤Ç¤â¡Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¡ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë