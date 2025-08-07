宇宙服に京都の伝統工芸品を。京都大学などによる一大プロジェクトとは。８月７日にお披露目されたのは、京大などの研究チームが開発を進めている、新たな「宇宙服」の試作品です。その美しい紋様などから高級織物として世界的に有名な「西陣織」。普通は主に絹糸などで織られますが、研究チームは耐熱性などに優れた特殊な繊維で織った西陣織を開発することで、日本の伝統文化を取り入れた宇宙服を作りたいと話します。（京