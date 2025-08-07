¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡¦ÂçÀªÅê¼ê¤¬¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£±¦ÏÓ¤Ï£µ¡¢£¶Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÏ¢Åê¡£¤³¤³¤Þ¤Çº£µ¨¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿£´£¸»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£¶¾¡£´ÇÔ£±¥»¡¼¥Ö¡¢£³£µ¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£±£µ¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µß±ç¿Ø¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥±¥é¡¼¡¢ÇÏ¾ì¡¢ÃæÀî¡¢ÅÄÃæ±Í¡¢Á¥Ç÷¡¢ÀÐÀî¡¢µÆÃÏ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¡¢ÂçÀª¤ò½ü¤¯¸½ºß¤Î£±·³£¸Åê¼ê¤¬¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£