広陵・中井哲之監督スポーツ報知

暴力問題の広陵高校 監督「反省すべきことは反省して大会を迎えた」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 全国高校野球選手権大会で7日、暴力問題が発覚した広陵が1回戦に臨んだ
  • 中井哲之監督は試合前の取材に応じ、「生徒の頑張る力を信じたい」と言及
  • 言葉を選びながら「反省すべきことは反省して大会を迎えています」と語った
記事を読む

おすすめ記事

  • 「同じ鉄道だろ！」ICカードで通れない客が大激怒…駅員を呆れさせた“まさかの言い分”にイラ…【作者に聞く】
    「同じ鉄道だろ！」ICカードで通れない客が大激怒…駅員を呆れさせた“まさかの言い分”にイラ…【作者に聞く】 2025年8月6日 3時6分
  • 夫婦問題カウンセラーが警鐘「不倫に感情で対応はNG、戦略を練れ！」
    夫婦問題カウンセラーが警鐘「不倫に感情で対応はNG、戦略を練れ！」 2025年8月4日 20時38分
  • マツコ・デラックス
    マツコ、“ささいな圧力”を受けて立つ人に苦言「そっちがそのつもりだったら、こっちはもうちょっと攻撃的に」 2025年8月2日 9時25分
  • 「やめて！」大声を出した1年生。その抵抗に小2の男児が取った行動は…？【ママリ】
    「やめて！」大声を出した1年生。その抵抗に小2の男児が取った行動は…？【ママリ】 2025年8月4日 20時0分
  • 「待つと熱中症になるかも」“開かずの踏切”が異例の猛暑で大混乱　動かない長い車列に住民から不安の声　東京・世田谷区
    「待つと熱中症になるかも」“開かずの踏切”が異例の猛暑で大混乱　動かない長い車列に住民から不安の声　東京・世田谷区 2025年8月7日 19時48分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 広陵と「握手拒否」が大論争に
    2. 2. 恩人に非常識 浅野ゆう子が物議
    3. 3. 中村芝翫 愛人と実家で誕生日会?
    4. 4. 文春報じた中居氏発言「吐き気」
    5. 5. 置き去りか おむつ姿で歩く女児
    6. 6. 広陵の暴力事案 新たな情報調査
    7. 7. 朝ドラ主題歌 萎える視聴者続出
    8. 8. 宮崎あおい第4子極秘出産か 衝撃
    9. 9. timelesz篠塚大輝「異例の謝罪」
    10. 10. 遠野さん自宅の光景に胸痛める
    1. 11. 関税15%上乗せ「米国側のミス」
    2. 12. 広陵「子どもたちを守りたい」
    3. 13. ヤクザたちに人気 意外なお中元
    4. 14. 修旅の引率から帰宅→心肺停止
    5. 15. 兄は元阪神選手 亀山忍さん死去
    6. 16. 東大医学部生 粗品にかみつく
    7. 17. 華やかさ以前に…石破氏妻に指摘
    8. 18. 共感できず? Amazon新CMが酷評
    9. 19. 低身長芸人に高波 非難相次ぐ
    10. 20. 雑菌多し ホテルで不衛生なモノ
    1. 1. 置き去りか おむつ姿で歩く女児
    2. 2. 修旅の引率から帰宅→心肺停止
    3. 3. 華やかさ以前に…石破氏妻に指摘
    4. 4. 創成館・小佐井柊真が死去
    5. 5. 首相舐められてる 関税に大混乱
    6. 6. 関税交渉に「幼稚園レベルだな」
    7. 7. 実際にあった露店のイカサマ商売
    8. 8. 頭くる 畳100枚捨てられ通行止め
    9. 9. 米関税 石破首相が修正要求へ
    10. 10. トラックに挟まれた状態 死亡
    1. 11. 鹿児島県に 大雨特別警報発令
    2. 12. マック 食べきれぬ量注文やめて
    3. 13. 店員に土下座を強要か 役員逮捕
    4. 14. 関税 米側が「遺憾」と修正意向
    5. 15. 原爆投下時刻のサイレン忘れ謝罪
    6. 16. 日本人だけ突出して多い逮捕理由
    7. 17. 留置中の男が死亡 遺書見つかる
    8. 18. 米関税「日本は特例から外れる」
    9. 19. ヤクザ支配 温泉街のヤバい末路
    10. 20. ご遺体生焼け 考えられない事態
    1. 1. 関税15%上乗せ「米国側のミス」
    2. 2. 広陵高校「いじめ」と判断せず?
    3. 3. 「月3700円安い」夏の節電テク
    4. 4. 35歳でおばあちゃんに 女性の今
    5. 5. 政府に物申す 岐阜県知事に称賛
    6. 6. 行為強要「俺は数人殺している」
    7. 7. エアコンの電気代 風量で3倍に?
    8. 8. 家建てるも失敗 食事中気まずい
    9. 9. 低レベル 神谷代表の質問に呆れ
    10. 10. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    1. 11. 参院選で無効票２６００票水増し、大田区長「区民の信頼揺るがす結果」…複数の選管職員が不正関与か
    2. 12. 「事件」で通報される→13歳差婚
    3. 13. 愛子さま初の外国訪問に暗雲漂う
    4. 14. 牛タン屋台で豚タン 摘発は困難?
    5. 15. 石破首相「齟齬はないことは米国側と確認している」と強調
    6. 16. 「性欲は邪魔」21歳で去勢手術
    7. 17. 旅先の回転寿司 心遣いに大反響
    8. 18. 村上春樹氏の本が禁書になる恐れ
    9. 19. ジャングリア沖縄 低評価の惨状
    10. 20. ナチュラルのメンバー 強面素顔
    1. 1. 雑菌多し ホテルで不衛生なモノ
    2. 2. 「鬼滅」始球式 韓国で突如中止
    3. 3. 未来すぎる 日本のトイレに興奮
    4. 4. 中国でステルス機の写真が流布
    5. 5. つり橋ケーブル切れ落下か 中国
    6. 6. 韓国女性R&Bのイ・ミンさん死去
    7. 7. 中国「2027年台湾侵攻」説が後退
    8. 8. 「鬼滅」台湾で12歳未満NGに
    9. 9. 独の右派議員宅から大量の爆発物
    10. 10. 中国ゲーム市場の売上高が増
    1. 11. 吊り橋が突然断裂…5人死亡 中国
    2. 12. デンマーク EUに懐疑的だった訳
    3. 13. TSMC元従業員3人が不正取得か
    4. 14. 政党資金が露から流用 禁錮7年
    5. 15. 38年前の未解決殺人 被害者判明
    6. 16. 米日関税 口約束の懸念現実に
    7. 17. 絶滅危惧種7羽 中国で確認される
    8. 18. 韓国の名脇役 訃報にファン衝撃
    9. 19. 学術誌に掲載される論文の不正
    10. 20. 深センから香港へ 1時間半のバス
    1. 1. ディーラーが教えないサービス
    2. 2. ビザ免除で中国人観光客が急増
    3. 3. 米大統領 インテルCEOに辞任要求
    4. 4. 立憲民主に「事実上の敗北」指摘
    5. 5. 厚生年金の上限 いくら増える?
    6. 6. ずんだもんが5カ国語対応ソフト
    7. 7. 資産1億円でFIRE 地獄に転落の訳
    8. 8. 1杯5000円 瑞に家系ラーメン出店
    9. 9. ニトリ&ドンキ 2兆円企業の理由
    10. 10. 「日高屋」社員の待遇改善のコツ
    1. 11. ブラックマンデー再来回避の要因
    2. 12. 「出世できた」本当なのか
    3. 13. 暴落で売らない人が使う逆転格言
    4. 14. JR西 夏だけ乗り放題きっぷ販売
    5. 15. 経産省 支払いが最低の企業公表
    6. 16. AIは「使えるか」人間側の見解
    7. 17. 外国人によるマンション高騰
    8. 18. ラピダス 後藤社長が前向き発言
    9. 19. 7月の車名別国内新車販売数1位
    10. 20. 幅広く活用 サバ缶の作り方
    1. 1. Ankerの名イヤホンが過去最安値
    2. 2. ディズニーがHuluをDisney＋に完全統合する計画を表明
    3. 3. REDMAGICのゲーミングタブレット
    4. 4. Uberの固定報酬 やってみた感想
    5. 5. DJI初360°カメラ 操作性は?
    6. 6. 充電式カイロ バッテリー付き
    7. 7. 「audiobook.jp」が30日間無料に
    8. 8. 「事件」で通報される→13歳差婚
    9. 9. 「Misty Blue」8月11日に発売へ
    10. 10. OpenAIが発表した「GPT-5」は、AIの歴史に決定的な転換点をもたらした
    1. 11. Beatsの「休息」価値を提案へ
    2. 12. AIに奪われにくい仕事 結果発表
    3. 13. 「鈴木福くんが闇バイトをやってヒグマに襲われる映画です」　内藤瑛亮監督最新作『ヒグマ!!』11月公開［ホラー通信］
    4. 14. iOS26のロック画面 より自分好み
    5. 15. LINEが「VOOMタブ」を廃止へ
    6. 16. レトロブームの今だから斬新か
    7. 17. 怪我の予防にも。インソール1枚で劇的に動きが変わりました
    8. 18. デザインしてコンビニですぐ印刷。Adobe Expressできるようになったよ
    9. 19. コシナ発売 大口径中望遠レンズ
    10. 20. クリップ型TWS 新製品を検証
    1. 1. 広陵と「握手拒否」が大論争に
    2. 2. 広陵の暴力事案 新たな情報調査
    3. 3. 広陵「子どもたちを守りたい」
    4. 4. 広陵「スマホ規制」で2回戦進出
    5. 5. 杉内コーチ 田中将大を責めず
    6. 6. 不祥事に中井監督がコメント
    7. 7. 異例発表 広陵が第三者委を設置
    8. 8. 元小林麻耶 夫婦2ショット披露
    9. 9. 広陵監督が暴力事案について語る
    10. 10. 田中将大 試合後に悔しさ語る
    1. 11. ムキムキボディ披露から2年 反響
    2. 12. 陸上100m 慶大女子松田の現在
    3. 13. 村上と確執は? 浅田真央に笑顔
    4. 14. 甲子園組み合わせ決定にネット騒然「初戦でどっちかが消えるなんて…」　昨夏V校と158km右腕が激突、強豪対決続出に「引き強くない？」
    5. 15. 日ハム新庄監督 白旗を掲げる
    6. 16. 田中将「春先と違う手応え」実感
    7. 17. 阪神大敗 森下の状態面を危惧
    8. 18. 高卒4年目がプロ初5番 初本塁打
    9. 19. 元ヤクルト藤井氏の第2の人生
    10. 20. 大谷の1000安打内訳に驚きの声
    1. 1. 恩人に非常識 浅野ゆう子が物議
    2. 2. 中村芝翫 愛人と実家で誕生日会?
    3. 3. 文春報じた中居氏発言「吐き気」
    4. 4. 朝ドラ主題歌 萎える視聴者続出
    5. 5. 宮崎あおい第4子極秘出産か 衝撃
    6. 6. timelesz篠塚大輝「異例の謝罪」
    7. 7. 遠野さん自宅の光景に胸痛める
    8. 8. ヤクザたちに人気 意外なお中元
    9. 9. 兄は元阪神選手 亀山忍さん死去
    10. 10. 東大医学部生 粗品にかみつく
    1. 11. 共感できず? Amazon新CMが酷評
    2. 12. 低身長芸人に高波 非難相次ぐ
    3. 13. 嵐の活休は私の提案 ファン怒り
    4. 14. 中居騒動 被害女性の弁護士実名
    5. 15. 広陵高の暴力事案 高野連に批判
    6. 16. 米国滞在中のAdo 食生活に悩み
    7. 17. 許さぬ 2.6億円未払いに長渕激怒
    8. 18. 国分太一の局部露出報道に呆れ声
    9. 19. 関税合意文作らなくて正解 指摘
    10. 20. 中居氏の「性暴力」通知書の中身
    1. 1. タワマン最上階に住むセレブ母
    2. 2. しゃぶ葉 見逃せない限定フェア
    3. 3. 宿泊代払わず義姉に 直球質問
    4. 4. ボブウルフで40・50代の垢抜け
    5. 5. 「カレー」はインドにはない?
    6. 6. 「結構きつい」友人と連休提案
    7. 7. 女子アスリートのスポーツ離れ
    8. 8. 12星座占い 今日の運勢は?
    9. 9. 彼女との「初旅行」で愛情が減る
    10. 10. 即カゴ推奨 コストコのお菓子
    1. 11. Afternoon Tea 秋の新作スイーツ
    2. 12. 「一段落ってゲームしてるだけじゃない」家事育児をしない夫が改心したわけ
    3. 13. カルディの「一口おやつ」紹介
    4. 14. しまむら お得な夏アイテム続々
    5. 15. 幻のバターで作る極上スイーツ
    6. 16. GU 夏服のマンネリ回避トップス
    7. 17. GUの「接触冷感パンツ」が優秀
    8. 18. ファミマ、価格そのままの増量企画「40％増量作戦」8月5日から ファミチキ含む全14種が対象
    9. 19. 話題沸騰「アイスinかき氷」も
    10. 20. 夏限定の「癒しの紅茶」が登場
    x