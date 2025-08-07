西武２―０日本ハム（パ・リーグ＝７日）――日本ハムの達が七回途中で無失点の好投をみせた。１５０キロ台の直球のほか、スライダーやカットボールなど「曲がり球」をいつもより多く織り交ぜながら８三振を奪い、散発５安打に封じた。７月３１日のソフトバンク戦でプロ初黒星を喫して自身の連勝が７で途切れたが、「もう変なことを考えなくていいからちょっと気持ちが楽になった」という。前回登板後に「力の漏れを少なくした