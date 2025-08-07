記者会見するJR東海の丹羽俊介社長＝7日午後、大阪市淀川区JR東海は7日、新幹線で荷物を緊急輸送するサービス「東海道超（ウルトラ）マッハ便」を9月から始めると発表した。法人対象で、当初は東京駅と新大阪駅を結ぶ東海道新幹線「ひかり」計6本で対応し、申し込んだ当日に荷物を届ける。既に開始している「東海道マッハ便」では利用日の1週間前までに申し込む必要があった。新サービスは対応する新幹線が発車する2時間前まで