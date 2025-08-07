囲碁の一力遼棋聖（２８）が６日、韓国で行われた国際棋戦「ＬＧ杯朝鮮日報棋王戦」準決勝で韓国の卞相壹（ピョン・サンイル）九段（２８）を破り、決勝三番勝負への進出を決めた。決勝では韓国の申旻筇（シン・ミンジュン）九段（２６）と対戦する。終局後、一力棋聖は「最後、ぎりぎりしのげると思って、いけそうだと思った。決勝にいい状態で臨めるようにしたい」とコメントした。