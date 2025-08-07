◇パ・リーグ日本ハム0ー2西武（2025年8月7日エスコンF）日本ハムは西武に0−2で敗れ、連勝は4で止まった。先発の達孝太投手（21）は7回途中5安打無失点と試合をつくったものの、打線が2安打と沈黙した。息の詰まる投手戦をものにできなかった。前回登板でプロ初黒星を喫した達は西武・今井との投げ合い。序盤から飛ばし、2回から毎回ランナーを背負う展開も、5回まで毎回奪三振。自己最多タイの8奪三振としたが、7回1死