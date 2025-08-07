パナソニックは、高周波治療器「コリコラン」シリーズで新たに首にかけるタイプの「コリコランループ」（EW-RA520）を9月中旬に発売する。カラーはブラック、グレージュの二色展開で、公式オンラインストアでの価格は2万7720円。●日常に溶け込むデザイン 首にかけるだけで「ながらコリ治療」が叶う現代社会で頑張る人々のコリ悩みを解決し、パフォーマンス向上に寄与すべく開発された高周波治療器「コリコラン」シリーズ。高