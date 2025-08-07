◇セ・リーグ阪神―中日（2025年8月7日バンテリンD）阪神・大山悠輔内野手が今季2度目のスタメン落ちとなった。先発を外れるのは、7月4日のDeNA戦以来。大山は2―2の10回満塁で、背中に死球を受けていた。以下は阪神のスタメン（8）近本（4）中野（9）森下（5）佐藤輝（7）中川（3）ヘルナンデス（2）坂本（6）熊谷（1）伊原