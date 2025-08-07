太平洋戦争は1941年12月の真珠湾攻撃をきっかけに始まった。日本海軍の空母「蒼龍」に乗艦した元航空兵の吉岡政光さんは「ハワイで死ななくちゃならんな」と覚悟したという。取材したノンフィクション作家・早坂隆さんの著書『戦争の肖像 最後の証言』（ワニ・プラス）より、一部を紹介する――。真珠湾のフォード島沖で雷撃を受け着底する戦艦カリフォルニア（画像＝U.S. Navy／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■艦長「当艦隊は