サッカーの天皇杯は準々決勝以降の組み合わせ抽選会が7日、東京都内で行われ、昨年度覇者のヴィッセル神戸は、J1以外のクラブから唯一勝ち上がったJ3SC相模原との対戦が決まった。クラブ史上初の8強入りを果たしたFC町田ゼルビアは鹿島アントラーズと激突する。サンフレッチェ広島は、未消化となっている4回戦・東京ヴェルディ―名古屋グランパスの勝者と戦う。試合会場は後日、正式決定後に発表される。▽準々決勝8月27日（