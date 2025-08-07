8月7日（現地時間6日、日付は以下同）。NBAが、2025－26シーズンの主な日程を更新した。10月22日のレギュラーシーズン開幕に向けて、さらには開幕後の日程も続々と公開されている。 NBAが公開した2025－26シーズンの主な日程は下記のとおり。ここではアメリカのスポーツ専門局『ESPN』が報じた日程も含めたものを紹介したい。※日付はいずれも日本時間、チーム名は略称、