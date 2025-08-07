◆パ・リ−グ楽天―オリックス（７日・楽天モバイル）【オリックス】１（三）広岡、２（二）太田、３（一）頓宮、４（右）杉本、５（捕）若月、６（指）西野、７（遊）紅林、８（中）福田、９（左）オリバレス、▽投＝宮城【楽天】１（右）中島、２（一）浅村、３（遊）村林、４（左）ゴンザレス、５（二）黒川、６（三）フランコ、７（捕）堀内、８（指）ボイト、９（中）辰己、▽投＝荘司