聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」が11月の開幕まであと100日となった7日、都内で応援イベントが開かれ、メダルの実物が初めて公開されました。全国の子供たちが投票で選んだ、折り鶴のデザインが描かれています。また、デフアスリートに伝わるようにと手話をベースにつくられた新しい応援方法「サインエール」を選手と観客が一緒に体験しました。