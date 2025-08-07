人事院は7日、国家公務員の給与について34年ぶりに3パーセントを超える大幅な引き上げを行うよう勧告しました。人事院の川本総裁は7日、石破首相に対して民間企業と国家公務員との賃金格差の解消に向けて1か月当たりの給与を平均で3.62パーセント、額にして1万5014円引き上げるよう勧告しました。3パーセントを超える大幅な引き上げは、1991年以来34年ぶりとなります。また、中央省庁の総合職大卒者の初任給を初めて30万円を超える