今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による早期の利下げ観測から上値の重い展開が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１４６円００銭～１４７円５０銭。 一部のＦＲＢ高官が米景気減速を警戒している。米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は６日、「米経済は減速しており、近い将来に政策調整を開始することが適切になる可能性がある」などと発言。クックＦＲＢ理事は同日、