◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（７日・バンテリンドーム）【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（右）森下、４（三）佐藤輝、５（左）中川、６（一）ヘルナンデス、７（捕）坂本、８（遊）熊谷、９（投）伊原【中日】１（右）ブライト、２（二）田中、３（中）岡林、４（左）細川、５（一）ボスラー、６（三）チェイビス、７（遊）山本、８（捕）加藤匠、９（投）金丸