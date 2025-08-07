アーティストのＧＡＣＫＴのＸ（旧ツイッター）に異変が起きている。健康に関するポストに対し、Ｘのコミュニティノートで情報を訂正されているのだ。問題の投稿は今月６日のもの。「どうやったら若くいられますか？」という質問に対し、ＧＡＣＫＴは「食事がすべて」と長文で持論を展開。ＧＡＣＫＴは「Ｘでは否定派が湧き、ＴＨＲＥＡＤでは肯定派が溢れる。否定されようが、肯定されようがボクの考えはこれからも率直に発