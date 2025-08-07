入院患者を殺害した罪で服役しその後、無罪となった女性に対し、滋賀県警の本部長が直接謝罪しました。滋賀県警・池内久晃本部長「21年余りの長きにわたり、言葉では言い表せないほどのご心労、ご負担をおかけし大変申し訳ございませんでした」滋賀県警の池内本部長はこのように述べ、県警のトップとして初めて謝罪しました。元看護助手の西山美香さんは、2003年、湖東記念病院で入院患者が死亡したことをめぐり、殺人罪で懲役12年